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Sultangazi'de 8 yaşındaki Ertuğrul'un bayrak hassasiyeti kamerada

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#Ertuğrul Katip Yılmaz#Bayrak#Sultangazi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 12:22

İstanbul Sultangazi'de sokakta oynayan 8 yaşındaki Ertuğrul Katip Yılmaz, bir otomobilin altına düşen Türk bayrağını kaldırıp bir aracın üzerine bıraktı. Ertuğrul'un dedesi Ali Yılmaz, 'Arabanın üzerine bırakıyor. Babaannesi balkondan görüyor ve bağırıyor Ertuğrul bayrağı getir yukarıya. O da götürüp yukarıya bırakıyor.' ifadelerini kullandı.

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Olay, geçtiğimiz pazar günü 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, babaannesinin bakkala gönderdiği 8 yaşındaki Ertuğrul Katip Yılmaz isimli küçük çocuk, aldığı ekmekleri eve bıraktıktan sonra oyun oynamak için sokağa çıktı. O esnada park halindeki bir otomobilin altına düşen Türk bayrağını fark eden 8 yaşındaki, bayrağı alarak başka bir aracın üzerine bıraktı. Balkondan şans eseri oyun oynayan torununu videoya kaydeden babaanne ise yerden aldığı şeyin Türk bayrağı olduğunu görünce; alıp eve getirmesini söyledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

O anları anlatan küçük çocuk, "Babaannem beni bakkala gönderdi ekmek aldım eve götürdüm. Sonra kardeşlerim ile dışarıya çıktım. Türk bayrağımızı arabanın altında gördüm ve onu arabanın üstüne koydum. Sonra babaannem dedi ki onu eve getir ve babaannem onu sakladı" dedi.

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Sultangazide 8 yaşındaki Ertuğrulun bayrak hassasiyeti kamerada

Dede Ali Yılmaz, "Torunumu babaannesi ekmek almaya göndermiş. Ekmeği alıp geliyor kardeşlerini alıp oynamak için aşağıya iniyor. Bakıyor ki Türk bayrağı arabanın altında. Alıyor onu arabanın üzerine bırakıyor. Babaannesi balkondan görüyor ve bağırıyor Ertuğrul bayrağı getir yukarıya. O da götürüp yukarıya bırakıyor. Ve bu da bizim biliyorsunuz vatanseverliğimizden bayrak severliğimizden olan bir şeydir. Biliyorsunuz Türk çocuğu doğarken savaşçıdır, milliyetçidir, bayrağına milletine saygılıdır sevgilidir" dedi.

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#Ertuğrul Katip Yılmaz#Bayrak#Sultangazi

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