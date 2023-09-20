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Sultangazi'de 16 yaşındaki çocuk, silahlı saldırıda öldürüldü! Şüpheliler aranıyor

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#Sultangazi#Silahlı Saldırı#Cinayet
Sultangazide 16 yaşındaki çocuk, silahlı saldırıda öldürüldü Şüpheliler aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 12:39

İstanbul Sultangazi'de sokakta sohbet eden bir gruba, daha önceden aralarında husumet olan başka bir grup araçla gelerek defalarca ateş etti. Korkunç saldırıda 16 yaşındaki Fırat Kanat hayatını kaybetti. 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri aranıyor.

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Olay, dün akşam saatlerinde Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sokakta sohbet eden bir gruba daha önceden aralarında husumet olan başka bir grup otomobil içerisinden defalarca ateş etti. Şüpheliler daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki Fırat Kanat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Rukiye Şahin, "Balkona çıkmıştım parka bakıyordum. Bir anda silah sesleri yükseldi. Hemen eğilip içeriye kaçtım. Yaralılar burada yatıyordu. Polisler gelip inceleme yaptılar. Çok korktum." dedi.

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#Sultangazi#Silahlı Saldırı#Cinayet

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