Sultanbeyli'de kimyasal madde paniÄŸi

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Olay, AkÅŸemsettin Mahallesi, Manyas Sokak'ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re bir araÃ§tan sokaÄŸa kimyasal madde dÃ¶kÃ¼ldÃ¼. Yola dÃ¶kÃ¼len madde nedeniyle etrafa koku yayÄ±ldÄ±. Kokuyla rahatsÄ±z olan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine AFAD ve itfaiyenin tehlikeli madde ile mÃ¼cadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, ellerindeki cihazlarla yolda ve yol kenarÄ±nda bulunan maddeyi inceledi.

Ä°tfaiye yola dÃ¶kÃ¼len maddeyi tazyikli suyla temizledi. Kimyasal maddeden Ã¶rnekler alan ekipler olayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±. Mahalle sakini DestegÃ¼l Mercan, "Burada dÃ¼n ve bugÃ¼n bir koku var. AÄŸÄ±r ve tanÄ±nmayan bir koku. Åžimdiye kadar almadÄ±ÄŸÄ±m bir koku. DÃ¼n fark ettim. RahatsÄ±z edici bir koku. Ä°nÅŸallah temizlerler" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

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