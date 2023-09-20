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Sultanbeyli'de kimyasal madde paniÄŸi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#Sultanbeyli#Kimyasal
Sultanbeylide kimyasal madde paniÄŸi
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 14:23

Sultanbeyliâ€™de yola dÃ¶kÃ¼len kimyasal madde mahallede paniÄŸe neden oldu. Olay yerine AFAD ve itfaiyenin tehlikeli madde ile mÃ¼cadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, ellerindeki cihazlarla yolda ve yol kenarÄ±nda bulunan maddeyi inceledi. Ä°tfaiye yola dÃ¶kÃ¼len maddeyi tazyikli suyla temizledi.

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Olay, AkÅŸemsettin Mahallesi, Manyas Sokak'ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re bir araÃ§tan sokaÄŸa kimyasal madde dÃ¶kÃ¼ldÃ¼. Yola dÃ¶kÃ¼len madde nedeniyle etrafa koku yayÄ±ldÄ±. Kokuyla rahatsÄ±z olan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sultanbeylide kimyasal madde paniÄŸi

Olay yerine AFAD ve itfaiyenin tehlikeli madde ile mÃ¼cadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, ellerindeki cihazlarla yolda ve yol kenarÄ±nda bulunan maddeyi inceledi.

Sultanbeylide kimyasal madde paniÄŸi

Ä°tfaiye yola dÃ¶kÃ¼len maddeyi tazyikli suyla temizledi. Kimyasal maddeden Ã¶rnekler alan ekipler olayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±. Mahalle sakini DestegÃ¼l Mercan, "Burada dÃ¼n ve bugÃ¼n bir koku var. AÄŸÄ±r ve tanÄ±nmayan bir koku. Åžimdiye kadar almadÄ±ÄŸÄ±m bir koku. DÃ¼n fark ettim. RahatsÄ±z edici bir koku. Ä°nÅŸallah temizlerler" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â 

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Sultanbeylide kimyasal madde paniÄŸi

Sultanbeylide kimyasal madde paniÄŸi

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#Ä°stanbul#Sultanbeyli#Kimyasal

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