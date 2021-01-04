Sultanbeyli'de İzolasyon Denetimi; 109 kişiye 346 bin 620 lira para cezası kesildi

İZOLASYON KURALLARINA UYMAYAN 109 KİŞİYE ADLİ VE İDARİ İŞLEM UYGULANDI



Koronavirüs hastalığına yakalanan veya temaslı olduğu için ev izolasyonunda bulunan kişilere yönelik olarak 11 Mart tarihinden bugüne kadar Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi'ne bağlı Mahalle Denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen 203 bin 487 izolasyon denetiminde 109 kişiye adli ve idari işlem uygulanarak 346 bin 620 lira idari para cezası kesildi.

HASTALIĞI ATLATAN VATANDAŞLARA ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ



Öte yandan Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, koronavirüs hastalığına yakalanıp izolasyon kurallarına uyan ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Vefa çalışanları, koronavirüs tedbirlerini de uygulayarak, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın selamını ve geçmiş olsun dileklerini hastalığı atlatan vatandaşlara iletti ve çiçek takdim etti.

KORONAVİRÜS HASTALARININ SAĞLIĞINA KAVUŞMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ



Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sultanbeyli'de oluşturduğumuz filyasyon ekiplerinde görev alan tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte koronavirüs hastalarının sağlığına kavuşması için mücadele ediyoruz. Karantina kurallarına uyup yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kuralara uydukları için teşekkür ediyorum" dedi. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay önceliklerinin halk sağlığını korumak olduğu için izolasyon, maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uymasını, özellikle hakkında izolasyon kararı bulunan vatandaşlarımızın izolasyon süreleri bitene kadar evlerinde kalmalarını rica etti.