Sultanbeyli'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil takla attı: 4 çocuk yaralı

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Kaza, 28 Haziran Çarşamba Günü saat 21.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fransa'dan bayram nedeniyle Sultanbeyli'ye gelen aile otomobili park ettikten sonra eve çıktı. Ailesinin haberi olmadan otomobilin anahtarlarını alan 16 yaşındaki kız çocuğu otomobile arkadaşlarıyla birlikte bindi. Otomobili çalıştıran çocuk bir süre gittikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek önce trafik levhasına ardından da market önündeki dondurma ve içecek dolaplarına çarparak takla attı. Kazada, otomobildeki 4 çocuk yaralanırken, kaza anında içeride bulunan market sahibi Gamze Kulanşi ve yeğeni ise şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası otomobilden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Marketin ise camları kırıldı.

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"TEK ŞANSIMIZ CANIMIZA BİRŞEY OLMAMASI"



Market sahibi Gamze Kulanşi, "Yeğenime hamburger almıştık. Hamburgeri yemesi için içeriye girdik. Marketin kamerası sürekli açık duruyor önümde. Çünkü sürekli hırsızlık olayları olduğu için, bir aracın son sürat dükkana doğru geldiğini gördüm, bize çarpacağını düşündük, direkt yeğenimi aldım ve kaçtım. Annemi çağırdım. Tek şansımız canımıza birşey olmamasıydı. Tabii ki büyük ölçüde bir maddi hasarım var. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Otomobildekilerin de canına bir şey olmadı, buna da şükrediyoruz. İnşallah mağduriyetimiz de giderilecektir. Zaten dükkanımızın camı çerçevesi perişan halde, iki gecedir başında bekliyoruz hırsızlık olmaması için. Hala olayın şokundayım, yeğenim zaten hala çok büyük bir travma atlattı. Kaza raporunu henüz görmedim ama ben gördüm 14-15 yaşında bir kız çocuğuydu. Kaza bu yapacak bir şey yok. Sürücü hakimiyetini kaybetti, bu ben de olabilirdim" dedi.

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