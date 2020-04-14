Sultanbeyli ve Çekmeköy'de kaçak maske operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamındaki denetimlerde, 10 Nisan'da Sultanbeyli'de izinsiz maske ve koruyucu tulum üretimi yapıldığı tespit edilen 6 ayrı işyerine operasyon düzenlendi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 22 bin 500 adet kullanıma hazır maske, 2 bin 17 adet koruyucu tulum ele geçirildi.

14 Nisan'da ise Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Mehmet Akif Mahallesi'nde yapılan operasyonda ise kullanıma hazır 700 adet maske ele geçirildi. Her iki ilçedeki iş yerleri zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.