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Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 15:23,Son Güncelleme:

Sultanahmet Meydanı'ndaki Cuma Namazı için sosyal mesafe etiketleri yapıştırıldı

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Sultanahmet Meydanı'ndaki Cuma Namazı için sosyal mesafe etiketleri yapıştırıldı
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AYASOFYA-İ Kebir Cami-i Şerifi Açılış Programı öncesinde sosyal mesafe ayarlamaları yapılıyor.

Fatih Belediyesi ekipleri, açılış öncesi Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların namaz kılacağı bölümde sosyal mesafe ayarlaması yapıyor. Namaz kılınacak alanda tek tek etiketler yapıştırılıyor. Yapıştırma işlemi öncesi iki kişinin arasındaki mesafeler ölçülerek belirleniyor.

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