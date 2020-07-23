Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)
Son Güncelleme:
Sultanahmet Meydanı'ndaki Cuma Namazı için sosyal mesafe etiketleri yapıştırıldı
AYASOFYA-İ Kebir Cami-i Şerifi Açılış Programı öncesinde sosyal mesafe ayarlamaları yapılıyor.
Fatih Belediyesi ekipleri, açılış öncesi Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların namaz kılacağı bölümde sosyal mesafe ayarlaması yapıyor. Namaz kılınacak alanda tek tek etiketler yapıştırılıyor. Yapıştırma işlemi öncesi iki kişinin arasındaki mesafeler ölçülerek belirleniyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle