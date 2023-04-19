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Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın 15 saatte söndürüldü

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#Sultan Sazlığı Milli Parkı#Kayseri#Yangın
Sultan Sazlığı Milli Parkındaki yangın 15 saatte söndürüldü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 09:16

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 15 saatte söndürüldü.

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Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 15 saat süren çalışma sonrası yangın söndürüldü. Jandarma, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

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#Sultan Sazlığı Milli Parkı#Kayseri#Yangın

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