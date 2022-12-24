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‘Sultan Mehmed’in Rüyası’ Panorama’da

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#Panorama#Sultan Mehmed’İn Rüyası#Haritalama
‘Sultan Mehmed’in Rüyası’ Panorama’da
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 07:00

Dünyanın ilk tam panoramik müzesi olan Panorama 1453 Tarih Müzesi, ‘Sultan Mehmed’in Rüyası’ isimli ‘projection mapping’ (haritalama teknolojisi) gösterimiyle ziyaretçilerle buluştu.

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Edirnekapı, Topkapı ve Silivrikapı surlarının yakınında, Fatih Sultan Mehmet’in şehre girdiği kapının yanı başında 38 metre çaplı yarım küre üzerine kurulan müze, dijital bir şölene sahne olurken üç boyutlu panoramik resim, maketler ve sesler eşliğinde İstanbul’un fethi canlandırıldı.

‘Sultan Mehmed’in Rüyası’ Panorama’da

Tarihle teknolojiyi buluşturan, yeni sergi alanları ve tabloların yer aldığı müze, Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk padişahı olan Osman Gazi’den son padişah Sultan Vahdettin’e kadar Osmanlı Devleti’nin kuruluş, yükseliş ve son döneminde tahta çıkmış 36 padişahın portrelerinin yanı sıra çağdaş nakkaş Nusret Çolpan’ın ‘Minyatürlerle Fetih’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.

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‘Sultan Mehmed’in Rüyası’ Panorama’da

Mehmet Akkaya

‘Sultan Mehmed’in Rüyası’ Panorama’da

Panorama Müzesi İşletme Yöneticisi Mehmet Akkaya, “Müzemizi geçen yıl yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

‘Sultan Mehmed’in Rüyası’ Panorama’da

Dijitalleşme süreciyle birlikte müzemize hem padişah portreleri sergimiz, hem video mapping projeksiyon deneyimi hem de minyatürlerle fetih sergisi alanları kazandırdık” dedi.

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#Panorama#Sultan Mehmed’İn Rüyası#Haritalama

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