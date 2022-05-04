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Sultan Irmak ölü bulundu, polis onların peşinde

#Ankara#Çankaya#Sultan Irmak
Sultan Irmak ölü bulundu, polis onların peşinde

Ankara'nın Çankaya ilçesinde evde başından tabancayla başından vurulan Sultan Irmak'ın (28) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Bir şüphelinin gözaltına alındığı olayda evde başkalarının da olduğu, bu kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Çukurambar Mahallesi, Budapeşte Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 1 yıl önce eşinden boşandığı ve yaklaşık 8 aydır B.E.T ile birlikte yaşadığı belirtilen 2 çocuk annesi Sultan Irmak'ın evde tabancayla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Irmak'ın öldüğü gün evde bulunduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Olay sırasında evde başkalarının da olduğu, bu kişilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Sultan Irmak'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından yarın öğle namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki toprağa verileceği belirtildi.

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#Ankara#Çankaya#Sultan Irmak

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