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Haber Giriş: 12.04.2020 - 15:36,Son Güncelleme:

Sulh Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Sulhun Eş Anlamlısı

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Sulh Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Sulhun Eş Anlamlısı
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Türkçede sulh kelimesi farklı zamanlarda kullanılmakta ancak alternatif eş anlamlısı daha çok değerlendirilmektedir. Pek çok kişi bu kelimenin TDK’ya göre eş anlamlısını öğrenmeye çalışıyor. Peki, sulh kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sulhun eş anlamlısı hakkında detaylar.

Sulh kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu'na bağlı olarak ‘barış’ sözcüğü üzerinden değerlendirilmektedir. Özellikle sulh sözcüğüne göre barış kelimesi çok daha fazla tercih ediliyor.

 Sulhun Eş Anlamlısı

 Sulh sözcüğünün eş anlamlısı olarak Türkçede ‘barış’ gelmektedir ve genelde günlük yaşam içerisinde daha fazla kullanılmaktadır. Bunu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü ile ifade etmek gerekirse;

 ‘’Yurtta sulh cihanda sulh.’’

 Yani hem yurtiçinde hem de dünya çapında barış anlamına geldiğini söylemek mümkün. Bu doğrultuda cümle içerisinde hem sulh hem de barış kelimesi aynı anlam üzerinden değerlendirilebilir. Yazılışları farklı olsa dahi anlamları açısından aynı kelimelerdir.

 Sulh kelimesinin anlamı ise ‘genel olarak toplumlar için dile getirilmiş olan barış’ şeklinde geçmektedir. Bu anlamı üzerinden barış kelimesini ve sulh kelimesini aynı şekilde cümlede kullanmak mümkün. Barış aynı zamanda Türkçede isim olarak da değerlendirilmektedir.

 

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