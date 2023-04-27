Süleyman Soylu: Böyle liderler yüzyılda bir gelir

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İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, Demokrasi ve Özgürlükler Adası Adnan Menderes Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Tarihinde İki 14 Mayıs Paneli'ne katıldı. Panelin açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı. Altun'un ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da panelde bir konuşma yaptı.

“BİZ BU SALONDA DEMOKRASİYİ, MİLLET İRADESİNİN, TERK EDİLMİŞLİĞİNE ŞAHİT OLMUŞTUK"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yassıada'ya yani buraya ilk gelişimde gördüğüm manzarayı hatırlıyorum. Etraf kırık döküktü. Yerlerde çerçöpler, duvarların her birine sinmiş küfler, dökülmüş boyalar ve sanki burada yaşananları anlatır gibi büyük bir terk edilmişlik vardı. Biz bu salonda ve bu adada demokrasiyi, millet iradesinin, terk edilmişliğine şahit olmuştuk. Sonra da bu salonu ve bu adanın nasıl terk edildiğini görmüştük. Bu salonda ve bu adada millet vicdanının nasıl örselendiğini tekrar hatırlamayalım diye maalesef burasının terk edilmişliğine hep beraber şahit olmuştuk. Yıllar sonra adaya çıkış izni alabildiğimiz ilk kez geldiğimizde gördüğümüz manzara tam anlamıyla buydu. Hapishanelerin olduğu yere gittik. Paslı demir parmaklıkların oradaki halini gördük. Orada yaşanmışlıkları demokrasiye ve millet iradesine yapılan hakaretleri hayal ettik. Yapanların hakikaten her birine içimizden çok şeyler söyledik. Millet de çok şeyler söyledi." dedi.

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"SİRKECİ'DEN KARTPOSTAL ALDIK; ARALARINDA RAHMETLİ MENDERES'İN DE KARTPOSTALI VARDI"



Babasıyla yaşadığı bir anısını da anlatan Bakan Soylu, “13-14 yaşındaydım çocukların bazen boş durmama gibi usulleri, işleri vardır. Babamdan izin aldım bir bayramda kartpostal satmak için Sirkeci'ye gittim. Sirkeci'de bugünkü gördüğünüz, bildiğiniz yerlerde o dönem meşhur olan ve birbiriyle bayramlaşmanın en temel araçlarından birisi olan kartpostal satan yerlerden kartpostal aldık. Aralarında rahmetli Menderes'in de kartpostalı vardı. Çocuktum o dönemler söylediğim yıllar zannediyorum 85'li 86'lı yıllar. O dönemler darbe sonrası da olduğu için bu meselelerin çok rahat konuşulabildiği çok rahat ifade edilebildiği dönemler değildi. Zaten 1960 darbesinden sonra sadece biz bu ülkeye hizmet eden evlatlarını yitirmedik veya hapishanelerde hayatlarının zindanlarda geçirmesine bir şekilde şahit olmadık. Başka bir şeye de şahit olduk. Onlarla ilgili birşeyin konuşulmasının da yasaklandığı dönemleri yaşadık. 1960 darbesinden sonra 'Ben Demokrat Parti'nin devamıyım' diyemeyecek kadar 'Gözlerime bakın herşeyi anlarsınız' gibi ifadelerin milletin birbirine şifreyle söylediği bir anlayışı da bu millet yaşadı. Geldik komşumuza yaptırdığımız kartpostal tezgahının üzerine kartpostalları koyduk. Demokrat Parti'den gelen bir aileden hepinizin olduğu gibi gelen bir ailede yetişmiş çocuğum ben de" diye konuştu.

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“BU ÜLKE RECEP TAYYİP ERDOĞAN YETİŞTİRDİ; BÖYLE LİDERLER YÜZYILDA BİR GELİR"



Soylu, “Bu ülke Menderes yetiştirmişti. Onu bu ülkeye hizmet etmekten alıkoymuşlardı. Bu ülke Recep Tayyip Erdoğan yetiştirdi. Dünyada bu tip liderler yüzyılda bir gelir. Eğer biz bu süreçleri gerçeklerle buluşturamazsak, eğer tüm bunları masanın altına sürersek, 'Şimdi zamanı değil' dersek, risk almazsak, bedeli ne olursa olsun bu maliyetleri karşılaşmayı göze almazsak yapılacak şey açık ve nettir. ABD acımasızdır, Avrupa acımasızdır. Onların insanlıkla ilgili herhangi bir dertleri sözkonusu değildir. Bu millet 15 Temmuz'da tam 27 Mayıs 1960'da karşı karşıya kaldığı o darbenin hıncıyla ABD'yi mağlup etmiştir. Eğer bugün iki 14 Mayıs'ı konuşuyorsak birinci 14 Mayıs'ı bitiren dış güçlerin yanında iç güçlerin de yanında olduğunu, ikinci 14 Mayıs'ta da yine aynı karakterin varlığını yani dış güçlerin yanındaki demokrasiyi içine sindirememiş o iç güçlerin varlığını, işbirlikçiliklerini, millete ihanetini 70 yıl sonra bile bize nasıl ilk 14 Mayıs'ın kiniyle baktıklarını da hep beraber konuşmak lazım" ifadelerini kullandı.