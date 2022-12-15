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Suların yükseldiği Yusufeli’nde mahsur kalan köpek, botla kurtarıldı

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#Artvin#Yusufeli#Köpek
Suların yükseldiği Yusufeli’nde mahsur kalan köpek, botla kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 10:17

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen ve 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükselirken, sular altında kalmaya başlayan ilk yerleşim yeri Irmakyanı köyünden sokak köpeği botla 3 saatte kurtarıldı.

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Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olan ve 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi, yükselmeye devam ediyor.

Sular altında kalacak ilk yerleşim yeri olan Irmakyanı köyünde köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) üyeleri, harekete geçti. Karadan ulaşım olmayan köye botla giden gönüllüler, 3 saatlik arama sonucu köpeğe ulaştı.

Suların yükseldiği Yusufeli’nde mahsur kalan köpek, botla kurtarıldı

Bota alınan köpek, karşı kıyıya geçirildi, tedavisinin ardından Yusufeli yeni yerleşim alanına bırakıldı.

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HAYDİKO üyesi Yasemin Yılmaz, “Yusufeli Barajı’nın aktif olmasıyla su altında kalacak olan bölgelerden kedi ve köpeklerimizin tahliyelerini yapıp gerekli sağlık kontrollerinden sonra güvenli alanlarda serbest bırakıp beslenmelerini yapıyoruz. Daha önce tahliye işlemlerini yaptığımız Irmakyanı köyünde bir köpeğimizin artık kara ile bağlantısı kalmayan köyde mahsur kaldığının ihbarını aldık. Botla geçerek köpeğimizi mahsur kaldığı yerden aldık. Bunun için botta 1'i veteriner hekimimiz olmak üzere 3 gönüllümüz vardı. Köpeğimizin karnını doyurup, sağlıklı olduğunu gözlemledikten sonra yeni bölgeye beslenme alanlarımızdan birine saldık” dedi. 

Suların yükseldiği Yusufeli’nde mahsur kalan köpek, botla kurtarıldı

Suların yükseldiği Yusufeli’nde mahsur kalan köpek, botla kurtarıldı

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#Artvin#Yusufeli#Köpek

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