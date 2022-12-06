Sulara gömülen geçmişe veda: Yusufeli Barajı’nda su yüksekliği 36 metreye ulaştı

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Barajda su yüksekliğinin 36 metreye ulaşmasıyla yollar, köprüler ve araziler su altında kalırken, boşaltılan 7 köy ve ilçe merkezi için geri sayım başladı. Yeni yerleşim yerine taşınan Yusufeli halkı da çok yakında sulara gömülecek olan köylerini son kez görmeye ve kalan eşyalarını toplamaya geldi.

32 YIL ÖNCE BU EVE GELİN GELDİM

Evindeki eşyalara dokunarak duygusal anlar yaşayan Zübeyde Küçükalkan, “32 yıl önce bu eve gelin oldum, anılarımız burada geçti. Başka yerde yaşantımız yok ki. Atalarımız, dedelerimiz burada hayatını geçirdi. Bizim için çok zor; hani dokunmak istersiniz de dokunamazsınız. Son kez görmek istedim, anılar hafızamda kalsın” derken gözleri dolu doluydu. Eşi Mikdat Küçükalkan da “Bu evde 9 çocuk büyüdük. Mekânları kıymetlendiren anılar, yaşanmışlıklardır. Yaşanmışlıklarımız çok kıymetli. Bu evde doğup büyüdük. 53 yılımızı buraya gömüyoruz; zor, hüzünlüyüz” sözleriyle özetledi duygularını.

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KÖYÜMÜ ÇOK ÖZLEYECEĞİM

10 yaşındaki Rana Küçükalkan, evinin camından son kez dışarı bakarken “Burada yattık, uyuduk, oynadık, eğlendik, gezdik, coştuk. Çok anılarım var. Gideceğimiz köy, bu köyün yerini tutmaz. Çok özleyeceğim. Köprüden geçerken ağladım” dedi.

YENİ YAŞAM ALANLARI YAPILDI

İlçe merkezi ve 7 köyünün baraj suları altında kalacağı Yusufeli'nde evlerini boşaltan vatandaşlar için yeni yerleşim alanları inşa edildi. 3 bin 205 konutun yanı sıra dağların eteklerinde oluşturulan yeni yerleşim birimlerinde yöresel mimaride 2'şer katlı modern evler yapıldı.

KÖPRÜDEN SON GEÇİŞ

Su altında kalacak olan evini ziyaret ettikten sonra önündeki köprüden son kez geçen İsmail Avcı, anılarını geride bırakırken gözyaşlarını tutmakta zorlanıyordu.