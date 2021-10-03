Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 3 Ekim arıza ve kesinti listesi

'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 3 Ekim Pazar günü İSKİ kesinti listesi...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Karlıbayır Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.10.2021 16:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.10.2021 11:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Çamlık Mah,Velibaba Mah,Ertuğrul Gazi Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 03.10.2021 15:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.