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Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 3 Ekim arıza ve kesinti listesi

#İSKİ#Sular Ne Zaman Gelecek?
Sular ne zaman gelecek İşte İSKİ 3 Ekim arıza ve kesinti listesi

İstanbul'un bazı bölgelerinde 3 Ekim Pazar günü, içmesuyu şebeke hattındaki arızalar ve bakım/onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Söz konusu kesintinin olduğu yerlerde ikamet eden vatandaşlar da suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

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'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 3 Ekim Pazar günü İSKİ kesinti listesi...

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Karlıbayır Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.10.2021 16:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.10.2021 11:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Çamlık Mah,Velibaba Mah,Ertuğrul Gazi Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 03.10.2021 15:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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#İSKİ#Sular Ne Zaman Gelecek?