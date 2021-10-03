Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 3 Ekim arıza ve kesinti listesi

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'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 3 Ekim Pazar günü İSKİ kesinti listesi...



İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Karlıbayır Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.10.2021 16:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.10.2021 11:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Çamlık Mah,Velibaba Mah,Ertuğrul Gazi Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi : 03.10.2021 15:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.