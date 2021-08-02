Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 2 Ağustos arıza ve kesinti listesi
2 Ağustos Pazartesi günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 2 Ağustos 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah,Nenehatun Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 02.08.2021 13:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.08.2021 17:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şamlar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.08.2021 13:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Sahrayı Cedit Mah,19 Mayıs Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.08.2021 16:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Yahya Kemal Mah,Harmantepe Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 02.08.2021 17:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Büyükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Samandıra Terfide Ayedaşın Trafo Çalışması
Başlama Tarihi : 02.08.2021 13:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Veysel Karani Mah,Yunusemre Mah,Fatih Mah,Abdurrahmangazi Mah,Akpınar Mah,Eyüp Sultan Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Samandıra Terfide Ayedaşın Trafo Çalışması
Başlama Tarihi : 02.08.2021 13:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.08.2021 16:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.