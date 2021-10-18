Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 18 Ekim arıza ve kesinti listesi

'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 18 Ekim günü İSKİ kesinti listesi...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hadımköy Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2021 12:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2021 11:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Nişanca Mah,Katip Kasım Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2021 12:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Karayolları Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2021 11:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2021 13:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2021 11:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Saray Mah,Yamanevler Mah,İnkilap Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Hekimbaşı Mah,Ihlamurkuyu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2021 12:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah,Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2021 12:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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