Sular ne zaman gelecek? İşte 3 Şubat İSKİ kesinti ve arıza listesi
3 Şubat Çarşamba günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 3 Şubat 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.02.2021 14:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.02.2021 16:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2021 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah,Küçük Çamlıca Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.02.2021 15:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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