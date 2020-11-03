Sular ne zaman gelecek? İşte 3 Kasım İSKİ kesinti listesi
İstanbul'un bazı ilçelerinde çeşitli nedenlerle su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı bölgelerde ikamet eden ve bu durumdan etkilenen vatandaşlar, suların ne zaman geleceği konusunda bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, 3 Kasım İSKİ kesinti listesi...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre birkaç ilçede su kesintileri yaşanıyor. İşte, 3 Kasım 2020 su kesintisi yaşanan ilçelerde suların geleceği saat bilgisi...
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Kirazlı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.11.2020 16:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Acıbadem Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.11.2020 14:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah,Gülensu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.11.2020 16:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kestanelik Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 03.11.2020 15:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah,Esenşehir Mah,Esenkent Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.11.2020 16:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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