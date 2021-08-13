Sular ne zaman gelecek? İşte 13 Ağustos İSKİ kesinti listesi
13 Ağustos Cuma günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 13 Ağustos 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Nene Hatun Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.08.2021 16:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.08.2021 15:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.8.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.