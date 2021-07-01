Sular ne zaman gelecek? İşte 1 Temmuz İSKİ kesinti ve arıza listesi

İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 1 Temmuz 2021 su kesintisi listesi...

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Deliklikaya Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.07.2021 09:36

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Orta Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.07.2021 10:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah,Eyüp Sultan Mah

Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama : Sevıye Ve Basınç Düşüklüğü Nedenı Ile Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır

Başlama Tarihi : 01.07.2021 06:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah,Battal Gazi Mah,Turgut Reis Mah,Mimar Sinan Mah,Adil Mah,Abdurrahman Gazi Mah,Akşemsettin Mah,Ahmet Yesevi Mah

Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama : Sevıye Ve Basınç Düşüklüğü Nedenı Ile Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır

Başlama Tarihi : 01.07.2021 06:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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