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Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 4 ilçede su kesintisi açıklaması
Sular ne zaman gelecek sorusu,26 Ocak Salı günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 26 Ocak Salı İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Sultangazi sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İSKİ su kesintisi 26 Ocak Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tayakadın Mah,Fatih Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.01.2021 10:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.1.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kayışdağı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.01.2021 10:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.1.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sarıgöl Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.01.2021 13:39
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.1.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yunus Emre Mah,Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah,Gazi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.01.2021 15:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.1.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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