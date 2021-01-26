MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSular ne zaman gelecek? İSKİ'den 4 ilçede su kesintisi açıklaması
GeriGündem Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 4 ilçede su kesintisi açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 26.01.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 4 ilçede su kesintisi açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 4 ilçede su kesintisi açıklaması
Abone Olgoogle-news

Sular ne zaman gelecek sorusu,26 Ocak Salı günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 26 Ocak Salı İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Sultangazi sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSKİ su kesintisi 26 Ocak Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Tayakadın Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.01.2021 10:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.1.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Kayışdağı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.01.2021 10:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.1.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler:Sarıgöl Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.01.2021 13:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.1.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Yunus Emre Mah,Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah,Gazi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.01.2021 15:32
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.1.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle