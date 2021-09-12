Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 3 ilçede kesinti açıklaması

İSKİ su kesintisi 12 Eylül Pazar günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.09.2021 16:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.9.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.09.2021 14:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah,Nuripaşa Mah,Gökalp Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.09.2021 15:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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