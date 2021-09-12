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Haber Giriş: 12.09.2021 - 16:25 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 3 ilçede kesinti açıklaması

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 3 ilçede kesinti açıklaması

Sular ne zaman gelecek sorusu, 12 Eylül Pazar günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 12 Eylül Pazar günü İSKİ su kesintisi kapsamında Sultangazi, Tuzla, Zeytinburnu ilçelerinde sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSKİ su kesintisi 12 Eylül Pazar günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Sultançiftliği Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.09.2021 16:17
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.9.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Tepeören Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.09.2021 14:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Yenidoğan Mah,Nuripaşa Mah,Gökalp Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.09.2021 15:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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