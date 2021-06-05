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Haber Giriş: 05.06.2021 - 12:43 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 10 ilçede kesinti açıklaması

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Sular ne zaman gelecek sorusu, 5 Haziran Cumartesi günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 5 Haziran Cumartesi İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Büyükçekmece, Bayrampaşa ve diğer ilçelerde sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSKİ su kesintisi 5 Haziran Cumartesi günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Yeşilbayır Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.06.2021 11:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Karaağaç Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.06.2021 09:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Vatan Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.06.2021 11:33
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:İnönu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.06.2021 12:17
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Kültür Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.06.2021 10:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.06.2021 10:51
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Nurtepe Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.06.2021 11:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Yukarı Dudullu Mah,Çakmak Mah,Şerifali Mah,Tepeüstü Mah,Altınşehir Mah,Cemil Meriç Mah,Mehmet Akif Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.06.2021 10:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link 1]
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.06.2021 11:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Mecidiyeköy Mah,Gülbahar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.06.2021 12:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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