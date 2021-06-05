Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den 10 ilçede kesinti açıklaması

İSKİ su kesintisi 5 Haziran Cumartesi günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilbayır Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.06.2021 11:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karaağaç Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.06.2021 09:45
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Vatan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.06.2021 11:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.06.2021 12:17
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kültür Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.06.2021 10:21
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.06.2021 10:51
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Nurtepe Mah,Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.06.2021 11:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yukarı Dudullu Mah,Çakmak Mah,Şerifali Mah,Tepeüstü Mah,Altınşehir Mah,Cemil Meriç Mah,Mehmet Akif Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.06.2021 10:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link 1]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Güzeltepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.06.2021 11:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mecidiyeköy Mah,Gülbahar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.06.2021 12:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara
Kripto Para Piyasaları için Bigpara