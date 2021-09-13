Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi programı
İSKİ, bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Dudullu Su Depoları giriş hatlarında bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi programı
İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenler
Etkilenen Mahalleler
:
Tuna Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.09.2021 10:14
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.09.2021 03:58
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Pendik
Etkilenen Mahalleler
:
Göçbeyli Mah,Ballıca Mah
Arıza Sebebi
:
250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.09.2021 09:38
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
İstinye Mah,Yeniköy Mah,Ferahevler Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.09.2021 11:15
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
Uğur Mumcu Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi
:
13.09.2021 10:20
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Tuzla
Etkilenen Mahalleler
:
Tepeören Mah
Arıza Sebebi
:
250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.09.2021 09:28
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.