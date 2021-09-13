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Haber Giriş: 13.09.2021 - 12:14 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi programı

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi programı
İSKİ su kesintisi programını resmi web adresi üzerinden paylaştı. Yapılan yazılı duyuruya göre, Bakırköy, Beylikdüzü, Beyoğlu, Üsküdar ilçelerinde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak.

İSKİ, bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Dudullu Su Depoları giriş hatlarında bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi programı

İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verildi. 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenler

Etkilenen Mahalleler

:

Tuna Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.09.2021 10:14

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Osmanağa Mah,Caferağa Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.09.2021 03:58

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Pendik

Etkilenen Mahalleler

:

Göçbeyli Mah,Ballıca Mah

Arıza Sebebi

:

250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.09.2021 09:38

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

İstinye Mah,Yeniköy Mah,Ferahevler Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.09.2021 11:15

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

Uğur Mumcu Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi

:

13.09.2021 10:20

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Tuzla

Etkilenen Mahalleler

:

Tepeören Mah

Arıza Sebebi

:

250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.09.2021 09:28

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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