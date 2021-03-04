Sular ne zaman gelecek? İSKİ 4 Mart arıza ve kesinti listesi
İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 4 Mart tarihinde su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre; kentin hem Avrupa hem de Anadolu yakalarında çeşitli nedenlerle su kesintilerinin yaşandığı görülüyor. İşte, 4 Mart Perşembe İSKİ su kesintisi ve arıza programı...
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.03.2021 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başak Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.03.2021 15:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Barış Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.03.2021 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Piri Reis Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.03.2021 15:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Altıntepe Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 04.03.2021 10:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.03.2021 14:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Çakmak Mah,Çamlık Mah,Şerifali Mah,Tepeüstü Mah,Altınşehir Mah,Mehmet Akif Mah,Tatlısu Mah
Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Tepeüstü-Tavukcuyolu Caddesinde 700Lü Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılacaktır.
Başlama Tarihi : 04.03.2021 15:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.