Sular ne zaman gelecek? İSKİ 4 Mart arıza ve kesinti listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre; kentin hem Avrupa hem de Anadolu yakalarında çeşitli nedenlerle su kesintilerinin yaşandığı görülüyor. İşte, 4 Mart Perşembe İSKİ su kesintisi ve arıza programı...

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.03.2021 10:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Başak Mah

Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.03.2021 15:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Barış Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.03.2021 10:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Piri Reis Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.03.2021 15:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Altıntepe Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 04.03.2021 10:21

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 04.03.2021 14:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Çakmak Mah,Çamlık Mah,Şerifali Mah,Tepeüstü Mah,Altınşehir Mah,Mehmet Akif Mah,Tatlısu Mah

Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Tepeüstü-Tavukcuyolu Caddesinde 700Lü Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılacaktır.

Başlama Tarihi : 04.03.2021 15:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.