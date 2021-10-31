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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 31 Ekim planlı su kesintisi programını paylaştı

#Su Kesintisi#İski#Sular Ne Zaman Gelecek
Sular ne zaman gelecek İSKİ 31 Ekim planlı su kesintisi programını paylaştı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 31 Ekim tarihli planlı su kesintisi programını paylaştı. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintilerinin yer aldığı listede kesintilerin sona ereceği saat bilgisi de bulunuyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 31 Ekim tarihli planlı su kesintisi programı...

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi bugün meydana gelecek kesintileri internet sitesinden duyurdu. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi. 

Arıza Kesinti

İlçe

:

G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler

:

Mevlana Mah,Yeni Mah,Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah,Karayolları Mah

Arıza Sebebi

:

500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Hekimsuyu Caddesi İsale Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

31.10.2021 12:20

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 31.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

Yunus Emre Mah,Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah,Gazi Mah

Arıza Sebebi

:

500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Hekimsuyu Caddesi İsale Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

31.10.2021 12:20

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 31.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Selimpaşa Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

31.10.2021 14:01

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 31.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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#Su Kesintisi#İski#Sular Ne Zaman Gelecek

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