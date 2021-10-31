Sular ne zaman gelecek? İSKİ 31 Ekim planlı su kesintisi programını paylaştı

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi bugün meydana gelecek kesintileri internet sitesinden duyurdu. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Mevlana Mah,Yeni Mah,Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah,Karayolları Mah Arıza Sebebi : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Hekimsuyu Caddesi İsale Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 31.10.2021 12:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah,Gazi Mah Arıza Sebebi : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Hekimsuyu Caddesi İsale Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 31.10.2021 12:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.