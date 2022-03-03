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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Mart arıza ve kesinti listesi

#İSKİ#Arıza#Kesinti
Sular ne zaman gelecek İSKİ 3 Mart arıza ve kesinti listesi

3 Mart günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 3 Mart 2022 su kesintisi listesi...

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.03.2022 12:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.03.2022 09:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Yıldıztabya Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.03.2022 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Güzelyalı Mah,Esenyalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.03.2022 07:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Sarıgazi Mah,Emek Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası
Açıklama : 400 Lük Vana Onarımı Nedenı Ile Hattancbeslenen Bölgelere Su Verılememektedır.
Başlama Tarihi : 03.03.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 03.03.2022 09:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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#İSKİ#Arıza#Kesinti

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