Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Mart arıza ve kesinti listesi

İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 3 Mart 2022 su kesintisi listesi...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.03.2022 12:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.03.2022 09:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Yıldıztabya Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.03.2022 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Güzelyalı Mah,Esenyalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.03.2022 07:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Sarıgazi Mah,Emek Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası
Açıklama : 400 Lük Vana Onarımı Nedenı Ile Hattancbeslenen Bölgelere Su Verılememektedır.
Başlama Tarihi : 03.03.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 03.03.2022 09:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.