Sular ne zaman gelecek? İSKİ 29 Temmuz su kesintisi listesi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 29 Temmuz 2020 tarihinde su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintisi sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 29 Temmuz İSKİ su kesintisi listesi...
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 29.07.2020 11:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Acıbadem Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.07.2020 10:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah,Gazi Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.07.2020 11:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kısıklı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.07.2020 10:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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