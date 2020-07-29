Sular ne zaman gelecek? İSKİ 29 Temmuz su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintisi sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 29 Temmuz İSKİ su kesintisi listesi...

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 29.07.2020 11:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Acıbadem Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.07.2020 10:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah,Gazi Mah

Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.07.2020 11:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Kısıklı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.07.2020 10:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.