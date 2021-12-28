Sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Aralık arıza ve kesinti listesi

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İSKİ günlük su kesintisi programında su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. Günlük kesinti programına göre, bugün Kadıköy, Eyüpsultan ve Fatih ilçelerine belirli saat aralıklarında su verilemeyecek.

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Emniyettepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.12.2021 11:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : İskenderpaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.12.2021 12:23

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.12.2021 11:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.