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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Aralık arıza ve kesinti listesi

#İski#Su Kesintisi#Seıhaber
Sular ne zaman gelecek İSKİ 28 Aralık arıza ve kesinti listesi

İSKİ su kesintisi, 28 Aralık Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan "sular ne zaman gelecek?" sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler...

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İSKİ günlük su kesintisi programında su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. Günlük kesinti programına göre, bugün Kadıköy, Eyüpsultan ve Fatih ilçelerine belirli saat aralıklarında su verilemeyecek.

İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Emniyettepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.12.2021 11:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : İskenderpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.12.2021 12:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.12.2021 11:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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