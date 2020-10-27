Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Ekim kesinti listesi
İstanbul'un bazı ilçelerinde çeşitli nedenlerle su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı bölgelerde ikamet eden ve bu durumdan etkilenen vatandaşlar, suların ne zaman geleceği konusunda bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, 27 Ekim İSKİ kesinti listesi...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre birkaç ilçede su kesintileri yaşanıyor. İşte, 27 Ekim 2020 su kesintisi yaşanan ilçelerde suların geleceği saat bilgisi...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : İmrahor Mah,Bolluca Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.10.2020 11:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.10.2020 12:24Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah,Düğmeciler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.10.2020 15:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Çavuşoğlu Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 27.10.2020 13:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Altıntepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.10.2020 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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