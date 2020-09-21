Sular ne zaman gelecek? İSKİ 21 Eylül su kesinti listesi!
İstanbul'un bazı bölgelerinde 21 Eylül Pazartesi günü, içmesuyu şebeke hattındaki arızalar ve bakım/onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Söz konusu kesintinin olduğu yerlerde ikamet eden vatandaşlar da suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, İSKİ 21 Eylül kesinti listesi...
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah, Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.09.2020 13:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.09.2020 12:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.09.2020 13:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.09.2020 13:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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