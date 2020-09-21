Sular ne zaman gelecek? İSKİ 21 Eylül su kesinti listesi!

'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, İSKİ 21 Eylül kesinti listesi...

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah, Atatürk Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.09.2020 13:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.09.2020 12:44

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.09.2020 13:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.09.2020 13:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.