Sular ne zaman gelecek? İSKİ 21 Eylül arıza ve kesinti listesi

İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 21 Eylül 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.09.2021 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.09.2021 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Yeşilce Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 21.09.2021 10:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 21.09.2021 11:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.09.2021 09:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.