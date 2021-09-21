Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Harry ile Meghanın çocuklarına yok Beatricein kızına var: Unvanıyla doğduHarry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu#Prenses Beatrice Edoardo Mapelli Mozzi
Ceren Özdemiri canice katletmişti Söylemek istediğin var mı sorusuna bu yanıtı verdiCeren Özdemir'i canice katletmişti! 'Söylemek istediğin var mı?' sorusuna bu yanıtı verdi#Ceren Özdemir
Yarasa araştırmacılar koronavirüsün kökenini arıyorYarasa araştırmacılar koronavirüsün kökenini arıyor#KORONAVİRÜS
Manisada korkunç olay Babasını boğazını keserek öldürdü, ablasının evinde yakalandıManisa'da korkunç olay! Babasını boğazını keserek öldürdü, ablasının evinde yakalandı#Manisa
Son Dakika: Fenerbahçede Serdar Dursun sevinciSon Dakika: Fenerbahçe'de Serdar Dursun sevinci!#Fenerbahçe
Harika Avcıdan yıllar sonra ilk fotoğrafHarika Avcı'dan yıllar sonra ilk fotoğraf#Harika Avcı
Michael Ballacktan duygusal paylaşım 2 ay önce oğlunu kaybetmişti...Michael Ballack'tan duygusal paylaşım! 2 ay önce oğlunu kaybetmişti...#Michael Ballack
AİHM, Litvinenkonun öldürülmesinden Rusyayı sorumlu tuttuAİHM, Litvinenko'nun öldürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttu#Rusya
Bakan Karaismailoğlu açıkladı Dev tasarruf...Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Dev tasarruf...#1915 Çanakkale Köprüsü
İstanbul Havalimanı Yılın Havalimanı ödülüne layık görüldüİstanbul Havalimanı "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü#İstanbul Havalimanı
HABERLERGündem Haberleri

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 21 Eylül arıza ve kesinti listesi

#Sular Ne Zaman Gelecek?#İSKİ#Kesinti
Sular ne zaman gelecek İSKİ 21 Eylül arıza ve kesinti listesi

21 Eylül Salı günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

Haberin Devamı

İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 21 Eylül 2021 su kesintisi listesi...

İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.09.2021 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.09.2021 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Yeşilce Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 21.09.2021 10:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 21.09.2021 11:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberin Devamı

İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.09.2021 09:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sular Ne Zaman Gelecek?#İSKİ#Kesinti