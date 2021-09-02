Sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Eylül kesinti listesi
2 Eylül Perşembe günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 2 Eylül 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Taşoluk Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Haraççı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.09.2021 10:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah,Tokatköy Mah,Merkez Mah,Ortaçeşme Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.09.2021 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Göztepe Mah,Göksu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.09.2021 12:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah,Çırçır Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Kağıthane-Alibeyköy 400 Mm Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 02.09.2021 12:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.09.2021 14:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah,Esenşehir Mah,Esenkent Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 02.09.2021 11:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.