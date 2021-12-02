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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Aralık su kesintisi listesi

#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi#Su Kesintisi İstanbul
Sular ne zaman gelecek İSKİ 2 Aralık su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 2 Aralık Cuma günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

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Sular ne zaman gelecek sorusu, 2 Aralık Cuma günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 2 Aralık Cuma günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Beykoz, Bakırköy, Küçükçekmece, Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Deliklikaya Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.12.2021 12:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Şenlikköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.12.2021 13:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:İshaklı Mah,Kılıçlı Mah
Arıza Sebebi:Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
Açıklama:400Mm İsale Hattında Dma Odası Elektromekanik Ekipman Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:02.12.2021 10:22
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:İnönü Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:02.12.2021 08:51
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Esentepe Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:02.12.2021 10:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:02.12.2021 12:37
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Sırapınar Mah,Ömerli Mah,Hüseyinli Mah,Koçullu Mah
Arıza Sebebi:Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
Açıklama:400Mm İsale Hattında Dma Odası Elektromekanik Ekipman Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:02.12.2021 10:22
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Esenkent Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.12.2021 10:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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