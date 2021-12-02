Sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Aralık su kesintisi listesi

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Sular ne zaman gelecek sorusu, 2 Aralık Cuma günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 2 Aralık Cuma günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Beykoz, Bakırköy, Küçükçekmece, Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Deliklikaya Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.12.2021 12:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.12.2021 13:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : İshaklı Mah,Kılıçlı Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi Açıklama : 400Mm İsale Hattında Dma Odası Elektromekanik Ekipman Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 02.12.2021 10:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 02.12.2021 08:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 02.12.2021 10:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 02.12.2021 12:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Sırapınar Mah,Ömerli Mah,Hüseyinli Mah,Koçullu Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi Açıklama : 400Mm İsale Hattında Dma Odası Elektromekanik Ekipman Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 02.12.2021 10:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.