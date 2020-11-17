Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Kasım kesinti programı
17 Kasım Salı günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 17 Kasım 2020 su kesintisi listesi...
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.11.2020 14:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Habipler Mah,Eski Habipler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.11.2020 14:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah,Gökçeali Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 17.11.2020 09:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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