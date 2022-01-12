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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Ocak arıza/kesinti listesi

#Sular Ne Zaman Gelecek?#İSKİ
Sular ne zaman gelecek İSKİ 12 Ocak arıza/kesinti listesi

12 Ocak Çarşamba günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 12 Ocak 2022 su kesintisi listesi...

İSKİ, bugün saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa’da 11 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında, bazı ilçelere 11 saat su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Su alamayacak bölgeler şunlar:

"Eyüpsultan Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular Mahallelleri. Bayrampaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa Mahalleleri. Esenler, Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal Mahalleleri. Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi, Güngören, Gençosman ve Sanayi Mahalleleri".

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#Sular Ne Zaman Gelecek?#İSKİ

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