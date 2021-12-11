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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Aralık su kesintisi programı

#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi#İski
Sular ne zaman gelecek İSKİ 11 Aralık su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri paylaştı. Yayınlanan günlük su kesintisi programına göre, Üsküdar, Şişli, Çatalca ve Silivri'nin bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 11 Aralık su kesintisi programı

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İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. İSKİ, yazılı su kesintisi programıyla kesinti yaşanacak ilçe, mahalle, su kesintilerinin nedeni ve kesintilerin sona ereceği saati paylaştı. İSKİ'den yapılan açıklamada Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

11 ARALIK SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Çanta Sancaktepe Mah,Çanta Balaban Mah

Arıza Sebebi

:

Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi

:

11.12.2021 17:07

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Kalfa Mah

Arıza Sebebi

:

Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi

:

11.12.2021 13:58

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Burhaniye Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

11.12.2021 15:28

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Şişli

Etkilenen Mahalleler

:

İzzet Paşa Mah,Kuştepe Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

11.12.2021 11:18

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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