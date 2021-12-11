Sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Aralık su kesintisi programı

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. İSKİ, yazılı su kesintisi programıyla kesinti yaşanacak ilçe, mahalle, su kesintilerinin nedeni ve kesintilerin sona ereceği saati paylaştı. İSKİ'den yapılan açıklamada Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.
11 ARALIK SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Çanta Sancaktepe Mah,Çanta Balaban Mah
Arıza Sebebi
:
Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi
:
11.12.2021 17:07
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Kalfa Mah
Arıza Sebebi
:
Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi
:
11.12.2021 13:58
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Burhaniye Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
11.12.2021 15:28
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Şişli
Etkilenen Mahalleler
:
İzzet Paşa Mah,Kuştepe Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
11.12.2021 11:18
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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