Sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Aralık su kesintisi programı

Haberin Devamı

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. İSKİ, yazılı su kesintisi programıyla kesinti yaşanacak ilçe, mahalle, su kesintilerinin nedeni ve kesintilerin sona ereceği saati paylaştı. İSKİ'den yapılan açıklamada Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

11 ARALIK SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Çanta Sancaktepe Mah,Çanta Balaban Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 11.12.2021 17:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Kalfa Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 11.12.2021 13:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Burhaniye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.12.2021 15:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : İzzet Paşa Mah,Kuştepe Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.12.2021 11:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SU KESİNTİSİ LİSTESİNİ GÜNLÜK VE ANLIK OLARAK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN