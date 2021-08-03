Sular ne zaman gelecek? Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sarıyer, Sultanbeyli'de su kesintisi...
Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sarıyer, Sultanbeyli'de su kesintisi yaşanacak. İSKİ'nin planlı su kesintisi programına göre, şebeke hattı arızası ve deplase çalışması nedeniyle bu bölgelere su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 3 Ağustos su kesintisi programının detayları
İstanbul'da hatlarda yaşanan arıza nedeniyle su verilemiyor. Günlük su kesintisi programına göre, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sarıyer, Sultanbeyli'nin bazı mahallelerine çalışmalar nedeniyle su verilemeyecek. Onarım çalışmaları devam ederken, İSKİ'den yapılan açıklamada "Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri ile birlikte, İstanbul'da da bazı bölgelerde kesintiler olmakta, bunun sonucunda da su arzında aksamalar meydana gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Türkoba Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
03.08.2021 10:47
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler
:
Kavaklı Mah,Sahil Mah,Dereağzı Mah,Gürpınar Mah
Arıza Sebebi
:
Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama
:
Beylikdüzü -Sahil Mahallesi 800Mm İsale Hattı Deplase Bağlantı Çalışması Yapılacaktır.
Başlama Tarihi
:
03.08.2021 09:53
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
Zekeriyaköy Mah,Rumeli Feneri Mah,Garipçe Mah
Arıza Sebebi
:
250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
02.08.2021 23:42
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler
:
Necip Fazıl Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
03.08.2021 16:31
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.