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Haber Giriş: 03.08.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sarıyer, Sultanbeyli'de su kesintisi...

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Sular ne zaman gelecek? Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sarıyer, Sultanbeyli'de su kesintisi...
İSKİ su kesintisi programını https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti adresinden yazılı olarak paylaştı. Yapılan yazılı açıklamada “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” İfadelerine yer verildi.

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sarıyer, Sultanbeyli'de su kesintisi yaşanacak. İSKİ'nin planlı su kesintisi programına göre, şebeke hattı arızası ve deplase çalışması nedeniyle bu bölgelere su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 3 Ağustos su kesintisi programının detayları

İstanbul'da hatlarda yaşanan arıza nedeniyle su verilemiyor. Günlük su kesintisi programına göre, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sarıyer, Sultanbeyli'nin bazı mahallelerine çalışmalar nedeniyle su verilemeyecek. Onarım çalışmaları devam ederken, İSKİ'den yapılan açıklamada "Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri ile birlikte, İstanbul'da da bazı bölgelerde kesintiler olmakta, bunun sonucunda da su arzında aksamalar meydana gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Türkoba Mah,Hürriyet Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.08.2021 10:47

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler

:

Kavaklı Mah,Sahil Mah,Dereağzı Mah,Gürpınar Mah

Arıza Sebebi

:

Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Açıklama

:

Beylikdüzü -Sahil Mahallesi 800Mm İsale Hattı Deplase Bağlantı Çalışması Yapılacaktır.

Başlama Tarihi

:

03.08.2021 09:53

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Zekeriyaköy Mah,Rumeli Feneri Mah,Garipçe Mah

Arıza Sebebi

:

250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

02.08.2021 23:42

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler

:

Necip Fazıl Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

03.08.2021 16:31

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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