Sular ne zaman gelecek? 9 Haziran İSKİ su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 9 Haziran Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

9 HAZİRAN SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin yayımladığı arıza kesinti bitiş tarihleri şu şekilde;

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Yavuzselim Mah,Kirazlı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.06.2020 12:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 09.06.2020 09:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Koşuyolu Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.06.2020 09:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Zühtüpaşa Mah,Feneryolu Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.06.2020 12:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Aydınevler Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.06.2020 10:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.06.2020 12:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]