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Haber Giriş: 09.06.2020 - 13:29,Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 9 Haziran İSKİ su kesintisi listesi

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Sular ne zaman gelecek? 9 Haziran İSKİ su kesintisi listesi
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Sular ne zaman gelecek sorusu, 9 Haziran Salı günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 9 Haziran İSKİ su kesintisi kapsamında Bağcılar, Beylikdüzü, Kadıköy, Maltepe ve Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSKİ su kesintisi 9 Haziran Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

9 HAZİRAN SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin yayımladığı arıza kesinti bitiş tarihleri şu şekilde;

Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Yenimahalle,Yavuzselim Mah,Kirazlı Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.06.2020 12:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
Açıklama:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:09.06.2020 09:03
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Koşuyolu Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.06.2020 09:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Zühtüpaşa Mah,Feneryolu Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.06.2020 12:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Aydınevler Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.06.2020 10:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:İsmetpaşa Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.06.2020 12:42
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Çengelköy Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.06.2020 13:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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