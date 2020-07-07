Sular ne zaman gelecek? 7 Temmuz İSKİ su kesintisi

'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, İSKİ kesinti listesi...



İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah

Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.07.2020 13:08

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Kayışdağı Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.07.2020 15:12

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.07.2020 15:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi : 07.07.2020 12:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 07.07.2020 15:23

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah

Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.07.2020 12:44

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Adil Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 07.07.2020 12:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah

Açıklama : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 06.07.2020 14:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : İnceğiz Mah,İhsaniye Mah,Kabakça Mah

Açıklama : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 07.07.2020 10:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 08.07.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Çatalmeşe Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.07.2020 11:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.