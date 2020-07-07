Sular ne zaman gelecek? 7 Temmuz İSKİ su kesintisi
İstanbul'un bazı bölgelerinde 7 Temmuz Salı günü, içmesuyu şebeke hattındaki arızalar ve bakım/onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Söz konusu kesintinin olduğu yerlerde ikamet eden vatandaşlar da suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, İSKİ kesinti listesi...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah
Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.07.2020 13:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayışdağı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.07.2020 15:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.07.2020 15:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 07.07.2020 12:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 07.07.2020 15:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah
Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.07.2020 12:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Adil Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 07.07.2020 12:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah
Açıklama : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 06.07.2020 14:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : İnceğiz Mah,İhsaniye Mah,Kabakça Mah
Açıklama : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 07.07.2020 10:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 08.07.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Çatalmeşe Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.07.2020 11:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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