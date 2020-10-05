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Haber Giriş: 05.10.2020 - 17:30 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 5 Ekim İSKİ su kesintisi bilgileri

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Sular ne zaman gelecek? 5 Ekim İSKİ su kesintisi bilgileri
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Sular ne zaman gelecek sorusu, 5 Ekim Pazartesi günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 5 Ekim İSKİ su kesintisi kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş, Esenyurt, Kartal, Maltepe, Şişli'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSKİ su kesintisi 5 Ekim Pazartesi günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

5 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin yayımladığı arıza kesinti bitiş tarihleri şu şekilde;

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:İkitelli Osb
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.10.2020 17:17
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kuloğlu Mah,Müeyyetzade Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Kaptanpaşa Mah,Kemankeş Mah,Ömer Avni Mah,Şahkulu Mah,Yenişehir Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Tom Tom Mah,Cihangir Mah,Emekyemez Mah,Bereketzade Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Asmalı Mescit Mah,Hacı Ahmet Mah,Hacı Mimi Mah,Gümüşsuyu Mah,Evliya Celebi Mah,Firuz Ağa Mah
Arıza Sebebi:Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama:Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:04.10.2020 23:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Sinanpaşa Mah,Ortaköy Mah,Muradiye Mah,Yıldız Mah,Vişnezade Mah,Türkali Mah,Cihannuma Mah,Arnavutköy Mah,Abbasağa Mah,Mecidiye Mah,Kuruçeşme Mah,Dikilitaş Mah
Arıza Sebebi:Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama:Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:04.10.2020 23:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Pınar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.10.2020 16:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Yunus Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.10.2020 15:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Fındıklı Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:05.10.2020 17:10
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Sanayi Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:05.10.2020 17:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Uğur Mumcu Mah,Cebeci Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.10.2020 17:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Küplüce Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.10.2020 16:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şile
Etkilenen Mahalleler:Meşrutiyet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.10.2020 11:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Paşa Mah,Yayla Mah,Feriköy Mah,Harbiye Mah
Arıza Sebebi:Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama:Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:04.10.2020 23:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Yayla Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi:05.10.2020 16:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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