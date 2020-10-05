Sular ne zaman gelecek? 5 Ekim İSKİ su kesintisi bilgileri

İSKİ su kesintisi 5 Ekim Pazartesi günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

5 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin yayımladığı arıza kesinti bitiş tarihleri şu şekilde;

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.10.2020 17:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kuloğlu Mah,Müeyyetzade Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Kaptanpaşa Mah,Kemankeş Mah,Ömer Avni Mah,Şahkulu Mah,Yenişehir Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Tom Tom Mah,Cihangir Mah,Emekyemez Mah,Bereketzade Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Asmalı Mescit Mah,Hacı Ahmet Mah,Hacı Mimi Mah,Gümüşsuyu Mah,Evliya Celebi Mah,Firuz Ağa Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 04.10.2020 23:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Sinanpaşa Mah,Ortaköy Mah,Muradiye Mah,Yıldız Mah,Vişnezade Mah,Türkali Mah,Cihannuma Mah,Arnavutköy Mah,Abbasağa Mah,Mecidiye Mah,Kuruçeşme Mah,Dikilitaş Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 04.10.2020 23:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.10.2020 16:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Yunus Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.10.2020 15:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 05.10.2020 17:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 05.10.2020 17:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Cebeci Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.10.2020 17:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Küplüce Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.10.2020 16:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Meşrutiyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.10.2020 11:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah,Yayla Mah,Feriköy Mah,Harbiye Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 04.10.2020 23:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.