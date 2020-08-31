Sular ne zaman gelecek? 31 Ağustos İSKİ su kesinti listesi
31 Ağustos Pazartesi günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 31 Ağustos 2020 su kesintisi listesi...
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.08.2020 12:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kılıç Ali Paşa Mah,Kemankeş Mah,Hacı Mimi Mah,Ömer Avni Mah,Tom Tom Mah,Müeyyetzade Mah,Cihangir Mah,Bereketzade Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Gümüşsuyu Mah,Firuz Ağa Mah,Emekyemez Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.08.2020 12:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Feneryolu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.08.2020 13:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.08.2020 15:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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