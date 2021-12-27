Sular ne zaman gelecek? 27 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 27 Aralık Pazartesi günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 27 Aralık Pazartesi günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Bağcılar, Gaziosmanpaşa'da sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Terkos Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.12.2021 11:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.