Sular ne zaman gelecek? 27 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 27 Aralık Pazartesi günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 27 Aralık Pazartesi günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Bağcılar, Gaziosmanpaşa'da sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Terkos Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.12.2021 11:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|15 Temmuz Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.12.2021 14:30
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yıldıztabya Mah,Yenidoğan Mah,Karlıtepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.12.2021 14:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zümrütevler Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.12.2021 14:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Rumeli Feneri Mah,Garipçe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.12.2021 09:41
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Akören Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.12.2021 13:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.