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Sular ne zaman gelecek? 27 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi#İski
Sular ne zaman gelecek 27 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 27 Aralık Pazartesi günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Sular ne zaman gelecek sorusu, 27 Aralık Pazartesi günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 27 Aralık Pazartesi günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Bağcılar, Gaziosmanpaşa'da sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Terkos Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.12.2021 11:26
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:15 Temmuz Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.12.2021 14:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler:Yıldıztabya Mah,Yenidoğan Mah,Karlıtepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.12.2021 14:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.12.2021 14:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Rumeli Feneri Mah,Garipçe Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.12.2021 09:41
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Akören Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.12.2021 13:26
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi#İski

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