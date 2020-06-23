Sular ne zaman gelecek? 23 Haziran İSKİ arıza ve kesinti programı
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde, içmesuyu şebeke hattındaki arızalar nedeniyle onarım çalışması yapılacağından dolayı, çalışmaların olacağı semtlerde belirli saatler arasında su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesinde yer alan bilgilere göre 23 Haziran Salı günü su kesintisi yapılacak yerlerin listesi paylaşıldı. İşte, bugün kesinti yaşanacak ilçeler, mahalleler ve suların geleceği saat bilgisi...
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Ulus Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.06.2020 15:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2020 07:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2020 09:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2020 10:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2020 10:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2020 09:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 23.06.2020 10:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Kumköy Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2020 08:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Beştelsiz Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2020 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Selimiye Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2020 08:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle