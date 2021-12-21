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Sular ne zaman gelecek? 21 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

#Sular#Sular Ne Zaman Gelecek#Sular
Sular ne zaman gelecek 21 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 21 Aralık Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

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Sular ne zaman gelecek sorusu, 21 Aralık Salı günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 21 Aralık Salı günü İSKİ su kesintisi kapsamında Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Fatih'te sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Avcılar
Etkilenen Mahalleler:Ambarlı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.12.2021 11:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Kocatepe Mah,Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.12.2021 11:32
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Çubuklu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.12.2021 11:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Derviş Ali Mah,Ayvansaray Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.12.2021 10:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:İskenderpaşa Mah,Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:21.12.2021 11:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:İstasyon Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.12.2021 11:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.12.2021 11:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi:21.12.2021 11:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Barbaros Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.12.2021 11:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şile
Etkilenen Mahalleler:Darlık Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.12.2021 10:03
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:İzzet Paşa Mah,Kuştepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.12.2021 09:06
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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