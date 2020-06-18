Sular ne zaman gelecek? 18 Haziran İSKİ su kesintisi ve arıza programı
İstanbul'dan su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde 18 Haziran günü arıza ya da bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. Söz konusu ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak ederek, internette araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre; kentin hem Avrupa hem de Anadolu yakalarında çeşitli nedenlerle su kesintilerinin yaşandığı görülüyor. İşte, 18 Haziran İSKİ su kesintisi ve arıza programı...
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Pınartepe MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 18.06.2020 11:57Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başakşehir MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 18.06.2020 09:35Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 18.06.2020 11:42Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Derviş Ali Mah,Ayvansaray MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 18.06.2020 13:05Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Bostancı MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 18.06.2020 12:22Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
İlçe : SultangaziEtkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,50Yıl MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 18.06.2020 12:36Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydınlı MahAçıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 18.06.2020 10:23Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
İlçe : ÇatalcaEtkilenen Mahalleler : Dağyenice MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 18.06.2020 09:32Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ünalan MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 18.06.2020 10:23Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan MahAçıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 18.06.2020 12:05Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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