Sular ne zaman gelecek? 18 Haziran İSKİ su kesintisi ve arıza programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre; kentin hem Avrupa hem de Anadolu yakalarında çeşitli nedenlerle su kesintilerinin yaşandığı görülüyor. İşte, 18 Haziran İSKİ su kesintisi ve arıza programı...

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Pınartepe MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 18.06.2020 11:57Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Başakşehir MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 18.06.2020 09:35Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Şahintepe MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 18.06.2020 11:42Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Derviş Ali Mah,Ayvansaray MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 18.06.2020 13:05Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Bostancı MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 18.06.2020 12:22Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi

İlçe : SultangaziEtkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,50Yıl MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 18.06.2020 12:36Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Aydınlı MahAçıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 18.06.2020 10:23Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca

İlçe : ÇatalcaEtkilenen Mahalleler : Dağyenice MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 18.06.2020 09:32Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Ünalan MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 18.06.2020 10:23Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan MahAçıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 18.06.2020 12:05Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.