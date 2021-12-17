Sular ne zaman gelecek? 17 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 17 Aralık Cuma günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 17 Aralık Cuma günü İSKİ su kesintisi kapsamında Bakırköy, Küçükçekmece, Maltepe, Kadıköy sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Cevizlik Mah,Sakızağacı Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.12.2021 03:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.