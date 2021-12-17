Sular ne zaman gelecek? 17 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 17 Aralık Cuma günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 17 Aralık Cuma günü İSKİ su kesintisi kapsamında Bakırköy, Küçükçekmece, Maltepe, Kadıköy sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Cevizlik Mah,Sakızağacı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|17.12.2021 03:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Piyale Paşa Mah,Kaptanpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|17.12.2021 10:06
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yarımburgaz Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|17.12.2021 10:08
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kozyatağı Mah,Sahrayı Cedit Mah,Suadiye Mah,19 Mayıs Mah,Bostancı Mah,Erenköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Kozyatağı Depo Çıkışında 600Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|17.12.2021 10:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Feyzullah Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Deplase Çalışması
|Başlama Tarihi
|:
|17.12.2021 10:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah,Atatürk Mah
|Arıza Sebebi
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|17.12.2021 10:18
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.