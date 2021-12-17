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Sular ne zaman gelecek? 17 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi#İski
Sular ne zaman gelecek 17 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 17 Aralık Cuma günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Sular ne zaman gelecek sorusu, 17 Aralık Cuma günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 17 Aralık Cuma günü İSKİ su kesintisi kapsamında Bakırköy, Küçükçekmece, Maltepe, Kadıköy sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Cevizlik Mah,Sakızağacı Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.12.2021 03:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Piyale Paşa Mah,Kaptanpaşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.12.2021 10:06
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Yarımburgaz Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:17.12.2021 10:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Kozyatağı Mah,Sahrayı Cedit Mah,Suadiye Mah,19 Mayıs Mah,Bostancı Mah,Erenköy Mah
Arıza Sebebi:600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Kozyatağı Depo Çıkışında 600Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:17.12.2021 10:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Feyzullah Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:17.12.2021 10:26
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.12.2021 10:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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