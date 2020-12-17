Sular ne zaman gelecek? 17 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 17 Aralık Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Yavuzselim Mah,Kemalpaşa Mah,Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 17.12.2020 11:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Düğmeciler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.12.2020 15:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 17.12.2020 15:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.