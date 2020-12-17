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Haber Giriş: 17.12.2020 - 16:05 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 17 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

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Sular ne zaman gelecek? 17 Aralık İSKİ su kesintisi listesi
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Sular ne zaman gelecek sorusu, 17 Aralık Perşembe günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 17 Aralık İSKİ su kesintisi kapsamında Küçükçekmece, Avcılar, Maltepe, Eyüp, Beykoz'da sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSKİ su kesintisi 17 Aralık Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Yavuzselim Mah,Kemalpaşa Mah,Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:17.12.2020 11:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Düğmeciler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.12.2020 15:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Çırçır Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:17.12.2020 15:51
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Yakacık Yeni Mah,Çarşı Mah,Gümüşpınar Mah,Uğur Mumcu Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:17.12.2020 15:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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