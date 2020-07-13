Sular ne zaman gelecek? 13 Temmuz İSKİ su kesinti bilgisi

İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisine yönelik haberler gelmeye devam ediyor. Çeşitli nedenlerden dolayı su kesintisi olan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, kesintinin biteceği saate yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, 13 Temmuz 2020 İSKİ su kesintisi hakkında ayrıntılar...

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Terkos Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 13.07.2020 13:17

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Türkoba Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.07.2020 14:22

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.07.2020 09:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.07.2020 13:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi : 13.07.2020 15:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Baklacı Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.07.2020 14:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Kücük Piyale Mah,Kaptanpaşa Mah,Cami I Kebir Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.07.2020 16:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Güngören

Etkilenen Mahalleler : Akıncılar Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi : 13.07.2020 14:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Necip Fazıl Mah,Ihlamurkuyu Mah,Madenler Mah,Tepeüstü Mah,Yukarı Dudullu Mah,Parseller Mah,Tatlısu Mah,Huzur Mah,Aşağı Dudullu Mah,Cemil Meriç Mah,Adem Yavuz Mah,Altınşehir Mah,Esenşehir Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Dudullu Osb,Esenkent Mah

Açıklama : Enerji Kesintisi

Başlama Tarihi : 13.07.2020 15:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.