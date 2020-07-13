Sular ne zaman gelecek? 13 Temmuz İSKİ su kesinti bilgisi
13 Temmuz Pazartesi günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisine yönelik haberler gelmeye devam ediyor. Çeşitli nedenlerden dolayı su kesintisi olan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, kesintinin biteceği saate yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, 13 Temmuz 2020 İSKİ su kesintisi hakkında ayrıntılar...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Terkos Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 13.07.2020 13:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Türkoba Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2020 14:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2020 09:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2020 13:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2020 15:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Baklacı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2020 14:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kücük Piyale Mah,Kaptanpaşa Mah,Cami I Kebir Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2020 16:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Akıncılar Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2020 14:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Necip Fazıl Mah,Ihlamurkuyu Mah,Madenler Mah,Tepeüstü Mah,Yukarı Dudullu Mah,Parseller Mah,Tatlısu Mah,Huzur Mah,Aşağı Dudullu Mah,Cemil Meriç Mah,Adem Yavuz Mah,Altınşehir Mah,Esenşehir Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Dudullu Osb,Esenkent Mah
Açıklama : Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi : 13.07.2020 15:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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